Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох (відео) [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох. Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
На превеликий жаль, кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки росіян, збільшилася до чотирьох.
В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла.
Очільник міста додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, російські окупанти вночі 18 жовтня завдала шість ракетних ударів по Запоріжжі. Одна з них влучила у 5-топоверхівку в центрі міста, зруйновано вісім квартир.
Момент влучання ракети в будинок потрапив на відео.
по темі
Рік тому росіяни вдарили по гуманітарній колоні. Загинули тоді понад три десятки людей. Серед них були діти, волонтери та поліцейський. З тими, хто був на місці удару одними із перших та допомагав рятувати постраждалих - поспілкувалася Інна Гогой.
Російська армія вночі 18 жовтня підступно атакувала Запоріжжя ракетами. Під удар ворога потрапила п'ятиповерхівка
В ніч на 18 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет, щонайменше одна людина загинула, ще двоє отримали поранення
Наразі росія постачає менше зброї з Ірану, але вона налагодила власне виробництво
Вони рятували усіх тварин, і навіть не помітили як із мінізоопарку розрослися до реабілітаційного центру. Загалом майже півтори сотні тварин. Як під час війни не втратити людяність?