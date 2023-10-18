У Запоріжжі вже четверо загиблих

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до чотирьох. Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На превеликий жаль, кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки росіян, збільшилася до чотирьох. В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла.

Очільник міста додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 18 жовтня завдала шість ракетних ударів по Запоріжжі. Одна з них влучила у 5-топоверхівку в центрі міста, зруйновано вісім квартир.

Момент влучання ракети в будинок потрапив на відео.