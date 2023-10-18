В Україні триває гучний скандал з гулянкою екс-силовиків у Львові. Українці обурені розкішним весіллям колишнього прокурора Печерського району Києва Романа Ільницького та експрацівниці відділу кадрів ДБР у Львові Роксолани Москви.

Молодята відмовчуються, тож помпезну вечірку на мільйони, прокоментували у Державному бюро розслідувань.

ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.

Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, коментуючи медіаісторію з гучним весіллям у Львові, в якій фігурувала колишня працівниця ДБР.

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена - це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", – пояснила Тетяна Сапьян.

У центрі - молодята

Вона також додала, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.

"Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов’язково звертатися до першоджерела", – сказала Тетяна Сапьян.

Наречений - екс-прокурор Печерського району Києва Роман Ільницький

Вона пояснила, що це потрібно робити через те, що деякі медіа для збільшення переглядів опускають важливі відомості, аби додати скандальності новині.

Тетяна Сапьян також додала, що проведення коштовного весілля під час війни - це питання громадянського сумління.