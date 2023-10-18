В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух, про це повідомляють місцеві пабліки. У місті оголошено повітряну тривогу.

Кримські пабліки пишуть, що під Севастополем, ймовірно, збили ракету. Українські ж військові пабліки пишуть про приліт по військовій частині рф у селищі Сахарна головка поблизу Балаклави.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв підтвердив вибух під містом:

В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры - уточняется.

Нагадаємо, 13 вересня внаслідок ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі була вражена російська субмарина "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Минск".