Під Авдіївкою окупанти втратили 63 одиниці техніки - Deepstate [ Редагувати ]
На північному фасі Авдіївського виступу російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомляють OSINT-аналітики з проєкту Deepstate.
Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під'їзді до населеного пункту.
Дані знімки показують всю "успішність" дій ворога, яка в основному була присутня в їх інформаційному просторі. На полі бою, незважаючи на перевагу по всіх пунктах, кацапи програли бій. Звісно, важко оцінити втрати ворога у живій силі. Лише на даній ділянці кількість загиблих кацапів вимірюється сотнями.
Але є і неприємні новини, зауважують аналітики Deepstate. Дана атака - це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою.
Наші розбиті колони біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя, а також розбиті колони противника біля Вугледара, Новоєгорівки, Макіївки, Андріївки, Мар'їнки, а тепер ще й і Красногорівки (А) та Водяного-Первомайського, є зайвим доказом даної тези.
Це все є наслідком росту результативності взаємодії аеророзвідки та артилерії. Ті самі дешеві "мавіки" урівнюють можливості обох сторін. І поки немає технології, здатної надати перевагу. Ціль нашого ВПК - знайти ключ до перемоги, інакше історія буде просто постійно повторюватися.
Зображення у повній роздільній здатності.
Нагадаємо, кореспондент "Подробиць" побував на Авдіївському напрямку та зняв репортаж з гарячої точки.
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