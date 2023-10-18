США заблокували резолюцію Бразилії щодо Ізраїлю в Раді Безпеки ООН [ Редагувати ]
США на засіданні Ради Безпеки ООН наклали вето на проект резолюції Бразилії, яка закликає Ізраїль відкликати припис мешканцям Гази переміститися на південь сектору. Трансляція засідання РБ ООН ведеться на сайті організації.
Велика Британія та росія утрималися від голосування щодо резолюції. 12 країн-членів Ради Безпеки підтримали ухвалення документа.
Згідно з пресрелізом ООН, за ухвалення резолюції проголосували 12 із 15 країн-членів РБ ООН - Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбік, Об'єднані Арабські Емірати, Франція, Швейцарія, Еквадор, Японія. США стали єдиними, хто проголосував проти.
Перед голосуванням Рада Безпеки відхилила дві поправки до документа, запропоновані москвою, які закликають до припинення вогню та нападів на громадянське населення. За російський варіант документа проголосували Китай, Габон, Мозамбік та ОАЕ.
Проти російських поправок проголосували Франція, Японія, Велика Британія та США. Утрималися - Албанія, Бразилія, Гана, Мальта, Швейцарія та Еквадор.
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