Дії Ізраїлю у відповідь на атаки палестинського радикального руху ХАМАС підірвали прагнення Заходу залучити країни Глобального Півдня на бік України. Про це пише Financial Times з посиланням на західних чиновників і дипломатів.

Позиція країн Заходу щодо конфлікту на Близькому Сході підриває спроби домогтися від Глобального Півдня консенсусу з приводу світового порядку, що ґрунтується на дотриманні міжнародного права, і щодо формування образу росії як "країни-вигнанця", яка порушує це право.

Представники країн Глобального Півдня засудили Захід за неможливість захистити мирних жителів сектору Гази, тоді ж як Ізраїль отримав повну підтримку. Чиновники вважають, що цим виникає ризик зриву будь-яких переговорів про союзництво у врегулюванні російської агресії проти України.

Неназваний дипломат G7 заявив журналістам:

Ми безперечно програли битву за Глобальний Південь. Уся робота, яку ми виконали з Глобальним Півднем [щодо України], втрачена. Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Вони більше нас не слухатимуть.

За словами дипломата, через ситуацію в секторі Гази "бразильці, південноафриканці, індонезійці" звинувачують США та інші країни Заходу в лицемірстві та нездатності захистити інтереси палестинців.

Тепер країни Сходу, особливо Єгипет та Йорданія, закликають західних чиновників засудити обстріли та блокаду сектору Газа, наводячи рівно ті самі аргументи.

Якщо ви називаєте припинення постачання води, продовольства та електрики в Україні військовим злочином, то вам слід сказати те саме і про сектор Гази.

Захід вважає, що війна Близькому Сході вигідна росії. Один з високопосадових європейських чиновників у розмові з FT назвав близькосхідний конфлікт "подарунком небес для росії".

Росія використовує цю кризу, оскільки тепер, звертаючись до мільярда жителів Близького Сходу чи арабського світу, може казати: "Дивіться, світовий порядок, збудований після Другої світової війни, не працює для вас".

Україна та її союзники планували переконати якнайбільше сторін, включаючи країни Глобального Півдня, підтримати "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

З цією метою, зокрема, у серпні в Саудівській Аравії проходив саміт за участю представників західних та деяких країн, що розвиваються. Надалі планувалося провести глобальний саміт лише на рівні лідерів держав.

За місяць до нападу ХАМАС на Ізраїль у Делі пройшов саміт G20, на якому Захід закликав країни, що розвиваються, засудити атаки російських військових на мирних жителів України.