Віктор М'ялик, народний депутат від фракції "За майбутнє", якого звинувачують у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень, подав законопроєкт щодо встановлення в Україні свята Дня подяки Богові, який був зареєстрований 16 жовтня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, М'ялик висунув пропозицію вибрати останню неділю вересня як дату для відзначення цього свята, оскільки це традиційно час завершення збору врожаю.

У цей день кожний матиме особливу нагоду звернутися до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави, - написав нардеп, який має у своїй власності понад 150 квартир біля Києва.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, Малиновський районний суд Одеси прийняв вирок у справі колишнього "заступника адміністрації Херсонської області" Кирила Стремоусова.

Він був визнаний винним у колабораціонізмі, державній зраді, та засуджений до довічного ув'язнення в умовах збройного конфлікту. Суд також наклав конфіскацію майна та зобов'язав сплатити судові витрати.