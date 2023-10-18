Сили оборони продовжують наступ на Таврійському напрямку і мають "частковий успіх" південніше Роботиного Запорізької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Таврійський напрямок. Знищено ворожий літак. Також воїни ОСУВ "Таврія" продовжують наступ - мають частковий успіх південніше Роботиного.



Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провів 33 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 799 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" за добу виконали 1412 вогневих завдань, написав бригадний генерал. Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон.

Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійських системи, 1 літак, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

ЗСУ продовжують наступати, однак росіяни намагаються "десь на флангах турбувати", повідомив речник пресцентру ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

Я б не сказав, що бої надто інтенсивні, але ворог майже весь час намагається десь промацати нашу оборону, перевірити, де ми погано закріпилися. І намагається відновити втрачене положення, зокрема, південно-західніше Роботиного.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що на Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

У Генштабі уточнили, що українські захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також вразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.