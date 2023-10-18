росіяни готують Джанкой до оборони [ Редагувати ]
Партизани зафіксували нові оборонні позиції на території тимчасово окупованого Джанкоя. Про це повідомляє рух "Атеш".
Наш агент повідомляє про підготовку росіянами окопів і траншей поблизу Джанкоя, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що недавно противник почав інтенсивну підготовку та зміцнення існуючих оборонних позицій по всій території Криму.
Атеш активно готується сприяти деокупації Криму і чекає на Сили оборони України, - написали партизани.
Нагадаємо, Сили оборони продовжують наступ на Таврійському напрямку і мають "частковий успіх" південніше Роботиного Запорізької області.
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