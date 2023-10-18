Фізичні особи-підприємці можуть приймати замовлення від органів місцевої влади чи військових адміністрацій, які необхідні безпосередньо для забезпечення обороноздатності України.

Якщо діяльність фізичних осіб-підприємців пов'язана з захистом територіальних цінностей та виконанням оборонних завдань, вони можуть отримати відстрочку від призову на мобілізацію.

Про це повідомив юрист Ростислав Кравець, передають “Факти”.

За його висловлюваннями, якщо фізична особа-підприємець та його працівники виконують відповідні оборонні замовлення або виконують завдання для органів місцевої влади та військових адміністрацій, які напряму сприяють підвищенню обороноздатності України, то отримати відстрочку від мобілізації цілком можливо.

Юрист відзначив, що з об'єктивної і теоретичної точки зору фізичні особи-підприємці можуть це реалізувати відповідно до законодавства України.

Проте для цього ФОП повинен мати зв'язок із виконанням завдань, що пов'язані з територіальною цілісністю та виконанням відповідних оборонних завдань.

Якщо вони займаються обороноздатністю України, то звичайно, що мають право на бронь, - цитує Ростислава Кравця видання.

Нагадаємо, відповідно до інформації, наданої Збройними силами України (ЗСУ), актуальність інформації про придатність громадян України до служби в ЗСУ втрачається у випадку, якщо особа довгий час не з'являлася в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Це означає, що громадяни, які раніше були зареєстровані як придатні для військової служби, повинні періодично оновлювати свою придатність до служби шляхом з'явлення у відповідних військових установах.