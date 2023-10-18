Сара Джессіка Паркер, відома своєю роллю у серіалі "Секс і місто", призначена виконавчою продюсеркою документального фільму "Перший ряд" про українських танцівників балету і українського військового, який втратив обидві ноги на війні та приєднався до балетної трупи.

Цю інформацію оприлюднило видання The Variety. Режисеркою фільму "Перший ряд" буде Міріам Гуттман, відома своїм документальним фільмом Seeds of Deceit (Насіння обману).

Стрічка розповідатиме про групу українських танцівників балету, які опинилися в евакуації після російського вторгнення в Україну і заснували балетну трупу United Ukrainian Ballet (Об'єднаний український балет).

У фільмі основним персонажем буде Олександр Будько, український військовий, відомий під позивним "Терен", який втратив обидві ноги під час боїв за Харківщину. Він приєднався до балетної трупи і взяв участь у виставі балету "Жизель", яка відбулася в Каліфорнії як благодійний захід. Фільм розповість про співпрацю Олександра Ратманського, хореографа трупи, і українського військового, який танцював на протезах.

У своєму коментарі для видання, Сара Джессіка Паркер, яка також є заступницею голови ради директорів Нью-Йоркського міського балету, прокоментувала мету фільму, який наразі знаходиться в розробці. За її словами, вона полягає в тому, щоб показати "витривалість та людський дух в умовах важкої війни".

Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету - велика честь, - сказала акторка.

Фільм відобразить труднощі життя далеко від рідної землі та наслідки війни через відеодзвінки між танцівниками та їхніми сім'ями, а також через почуття провини за те, що вони перебувають в безпеці.

Очікується, що документальний фільм буде готовий до показу у 2024 році.

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