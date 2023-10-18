Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з будинку неподалік - ЦАХАЛ [ Редагувати ]
Ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні. Про це повідомляє The Guardian.
ЦАХАЛ повідомила про перехоплення розмови між палестинцями, які обговорювали неуспішний запуск ракети.
Тель-Авів стверджує, що з 7 жовтня понад 450 ракет, які були випущені із сектору Газа в напрямку Ізраїлю, не здійснили успішного удару. Трагедія в лікарні є прикладом цього.
Крім того, мережею шириться відео, на якому продемонстровано, що вибух у лікарні Al-Ahli у секторі Газа стався через випущену з найближчого будинку ракету.
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Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього. Тель-Авів на підтвердження цього опублікував кадри лікарні та перехоплену розмову бойовиків.
Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі дав пресконференцію щодо удару по лікарні у Газі, де перебували сотні цивільних. За даними Ізраїлю, о 18:15 за місцевих часом ХАМАС запустив ракети по Ізраїлю, а о 18:59 "Ісламський джихад" випустив 10 ракет. В той самий час повідомили про вибухи поблизу лікарні "Аль-Ахлі".
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