Ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні. Про це повідомляє The Guardian.

ЦАХАЛ повідомила про перехоплення розмови між палестинцями, які обговорювали неуспішний запуск ракети.

Тель-Авів стверджує, що з 7 жовтня понад 450 ракет, які були випущені із сектору Газа в напрямку Ізраїлю, не здійснили успішного удару. Трагедія в лікарні є прикладом цього.

Крім того, мережею шириться відео, на якому продемонстровано, що вибух у лікарні Al-Ahli у секторі Газа стався через випущену з найближчого будинку ракету.

Атака по медустанові (за різними даними) вбила від 470 до 800 осіб.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього. Тель-Авів на підтвердження цього опублікував кадри лікарні та перехоплену розмову бойовиків.

Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі дав пресконференцію щодо удару по лікарні у Газі, де перебували сотні цивільних. За даними Ізраїлю, о 18:15 за місцевих часом ХАМАС запустив ракети по Ізраїлю, а о 18:59 "Ісламський джихад" випустив 10 ракет. В той самий час повідомили про вибухи поблизу лікарні "Аль-Ахлі".