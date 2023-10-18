Коли українцям чекати дводенну магнітну бурю: прогноз [ Редагувати ]
Магнітні бурі відбуваються щомісяця, вони є потенційно небезпечними та можуть мати негативний вплив на наше фізичне здоровʼя.
Сайт для метеозалежних осіб Meteoagent повідомляє про магнітну бурю у жовтні 2023 року. Найближча припадатиме на 19-20 жовтня. Рівень сонячної активності в ці дні буде оцінюватися на рівні 5 балів із загальної шкали 10, що робить цю бурю помірною за силовим показником.
Вона буде останньою магнітною бурею в поточному місяці. Наступне підвищення сонячної активності передбачається на 8 листопада.
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