Магнітні бурі відбуваються щомісяця, вони є потенційно небезпечними та можуть мати негативний вплив на наше фізичне здоровʼя.

Сайт для метеозалежних осіб Meteoagent повідомляє про магнітну бурю у жовтні 2023 року. Найближча припадатиме на 19-20 жовтня. Рівень сонячної активності в ці дні буде оцінюватися на рівні 5 балів із загальної шкали 10, що робить цю бурю помірною за силовим показником.

Вона буде останньою магнітною бурею в поточному місяці. Наступне підвищення сонячної активності передбачається на 8 листопада.

Нагадаємо, люди, які хворіли на COVID-19, стикаються з підвищеним ризиком розвитку різних аутоімунних захворювань, включаючи ревматоїдний артрит та вовчак. Ці захворювання вимагають серйозного лікування.