У Павлограді під Дніпром прогриміли вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У місті Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 18 жовтня, увечері пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram.
Павлоград - вибухи. Усі служби на своїх місцях, - написав він.
Він також закликав місцевих мешканців до дотримання правил інформаційної безпеки.
Подробиці щодо вибухів наразі залишаються невідомими.
Нагадаємо, на північному фасі Авдіївського виступу російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці озброєння та військової техніки.
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