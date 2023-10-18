Під час спільного засідання з румунським урядом, влада України прийняла рішення не використовувати штучний термін "молдовська мова". Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчела Чолаку на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем.

На спільному засіданні було ухвалено рішення, що відтепер визнаватиметься лише румунська мова як єдина офіційна мова. Я знаю, що потрібно ще зробити деякі законодавчі кроки, у тому числі, потрібно повідомити про це Європейську Раду, але разом ми сьогодні домовилися про це; це рішення було сьогодні ухвалено, - розповів глава румунського уряду.

Згідно з його заявою, рішення українських властей "скасувало вигадку російської федерації".

Важливо відзначити, що термін "молдовська мова" виник під час існування Радянського Союзу, і фактично це був варіант румунської мови, написаний кирилицею.

У Конституції Молдови, якою керувалася Україна, мова вказується як "молдавська". Але цього року в Україні був прийнятий закон, який змінив "молдовську" на румунську мову в Конституції та інших державних актах.

Нагадаємо, Віктор М'ялик, народний депутат від фракції "За майбутнє", якого звинувачують у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень, подав законопроєкт щодо встановлення в Україні свята Дня подяки Богові, який був зареєстрований 16 жовтня.