Український уряд відмовився від терміну "молдовська мова" [ Редагувати ]
Під час спільного засідання з румунським урядом, влада України прийняла рішення не використовувати штучний термін "молдовська мова". Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчела Чолаку на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем.
На спільному засіданні було ухвалено рішення, що відтепер визнаватиметься лише румунська мова як єдина офіційна мова. Я знаю, що потрібно ще зробити деякі законодавчі кроки, у тому числі, потрібно повідомити про це Європейську Раду, але разом ми сьогодні домовилися про це; це рішення було сьогодні ухвалено, - розповів глава румунського уряду.
Згідно з його заявою, рішення українських властей "скасувало вигадку російської федерації".
Важливо відзначити, що термін "молдовська мова" виник під час існування Радянського Союзу, і фактично це був варіант румунської мови, написаний кирилицею.
У Конституції Молдови, якою керувалася Україна, мова вказується як "молдавська". Але цього року в Україні був прийнятий закон, який змінив "молдовську" на румунську мову в Конституції та інших державних актах.
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