В одній із торгових мереж зірвався боєприпас: є поранені [ Редагувати ]
В одеському офісі однієї із торгових мереж стався вибух боєприпасу, що призвело до травмування людей. Наразі правоохоронні органи проводять слідче розслідування.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніра приніс один з постраждалих, - йдеться у повідомленні.
Походження вибухового предмета наразі встановлюють поліцейські. У результаті вибуху в приміщенні госпіталізовано двох працівників, у яких виникли важкі поранення кінцівок, включаючи рвані рани внаслідок вибуху.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. В рамках розпочатого кримінального провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета. Триває слідство.
Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 18 жовтня, увечері пролунали вибухи.
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