В одеському офісі однієї із торгових мереж стався вибух боєприпасу, що призвело до травмування людей. Наразі правоохоронні органи проводять слідче розслідування.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який до офісу в якості сувеніра приніс один з постраждалих, - йдеться у повідомленні.

Походження вибухового предмета наразі встановлюють поліцейські. У результаті вибуху в приміщенні госпіталізовано двох працівників, у яких виникли важкі поранення кінцівок, включаючи рвані рани внаслідок вибуху.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. В рамках розпочатого кримінального провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події та походження вибухового предмета. Триває слідство.

Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 18 жовтня, увечері пролунали вибухи.