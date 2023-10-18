росіяни атакували Миколаївщину: загинула жінка [ Редагувати ]
російська армія 18 жовтня атакувала населений пункт Степівської громади на Миколаївщині. Наразі відомо про загиблу жінку.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого, - повідомив Кім.
За його словами, пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Детальну інформацію ще уточнюють.
Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпропетровської області сьогодні, 18 жовтня, увечері пролунали вибухи.
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