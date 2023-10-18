Пропалестинські активісти увірвалися в американський Капітолій (відео) [ Редагувати ]
Пропалестинські активісти увірвалися до американського Капітолію та провели акцію протесту.
Вони висловлюють свою підтримку Палестині та закликають припинити бомбардування сектору Газа, а також припинити надання військової допомоги Ізраїлю.
Про це повідомляє The Hill.
В мережі зʼявились з відео з акції протесту.
Зазначається, що пропалестинських протестувальників вже почали затримувати.
Нагадаємо, ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні.
ЦАХАЛ повідомила про перехоплення розмови між палестинцями, які обговорювали неуспішний запуск ракети.
Тель-Авів стверджує, що з 7 жовтня понад 450 ракет, які були випущені із сектору Газа в напрямку Ізраїлю, не здійснили успішного удару. Трагедія в лікарні є прикладом цього.
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