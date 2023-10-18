Пропалестинські активісти увірвалися до американського Капітолію та провели акцію протесту.

Вони висловлюють свою підтримку Палестині та закликають припинити бомбардування сектору Газа, а також припинити надання військової допомоги Ізраїлю.

Про це повідомляє The Hill.

В мережі зʼявились з відео з акції протесту.

Зазначається, що пропалестинських протестувальників вже почали затримувати.

Нагадаємо, ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні.

ЦАХАЛ повідомила про перехоплення розмови між палестинцями, які обговорювали неуспішний запуск ракети.

Тель-Авів стверджує, що з 7 жовтня понад 450 ракет, які були випущені із сектору Газа в напрямку Ізраїлю, не здійснили успішного удару. Трагедія в лікарні є прикладом цього.