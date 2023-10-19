Компанія Apple представила оновлений Apple Pencil. Фірмовий стилус став дешевшим, але втратив низку можливостей.

Ключовою зміною від Apple Pencil другого покоління став перехід на роз'єм USB-C, який компанія впровадила у смартфони iPhone та навушники AirPods у 2023 році.

У стилусі порт захований під ковпачком. Для новинки заявлено сумісність із планшетами iPad Pro, iPad Air та iPad mini. Підтримується магнітне кріплення до корпусу iPad для зберігання аксесуарів.

Технічно новий стилус є спрощеним варіантом Apple Pencil другого покоління, оскільки аксесуар з USB-C не має системи розпізнавання сили натискання та можливості зміни інструментів подвійним натисканням.

Також аксесуар позбавлений бездротової зарядки під час встановлення на магнітне кріплення на корпусі планшета.

У продажу гаджет з'явиться у листопаді, коштуватиме від $79. Вартість Apple Pencil другого покоління становить $129.

Нагадаємо, у вересні Apple представила смартфони iPhone 15 і iPhone 15 Pro, а також нове покоління розумного годинника Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2.