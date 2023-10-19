Apple представила оновлений стилус Pencil [ Редагувати ]
Компанія Apple представила оновлений Apple Pencil. Фірмовий стилус став дешевшим, але втратив низку можливостей.
Ключовою зміною від Apple Pencil другого покоління став перехід на роз'єм USB-C, який компанія впровадила у смартфони iPhone та навушники AirPods у 2023 році.
У стилусі порт захований під ковпачком. Для новинки заявлено сумісність із планшетами iPad Pro, iPad Air та iPad mini. Підтримується магнітне кріплення до корпусу iPad для зберігання аксесуарів.
Технічно новий стилус є спрощеним варіантом Apple Pencil другого покоління, оскільки аксесуар з USB-C не має системи розпізнавання сили натискання та можливості зміни інструментів подвійним натисканням.
Також аксесуар позбавлений бездротової зарядки під час встановлення на магнітне кріплення на корпусі планшета.
У продажу гаджет з'явиться у листопаді, коштуватиме від $79. Вартість Apple Pencil другого покоління становить $129.
Нагадаємо, у вересні Apple представила смартфони iPhone 15 і iPhone 15 Pro, а також нове покоління розумного годинника Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2.
по темі
Компанія Honor представила бюджетний смартфон Play 50 Plus, який замінить торішню модель Honor Play 40 Plus
Компанія Google представила нове покоління фірмових смартфонів - Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Вартість Google Pixel 8 становить від $699 за Google Pixel 8, і від $999 за Google Pixel 8 Pro. Продаж смартфонів розпочнеться у жовтні.
Компанія Ray-Ban представила нове покоління розумних окулярів, створених спільно з компанією Meta, - Ray-Ban Meta Smart Glasses
Компанія Xiaomi представила нові смартфони сімейства 13T - Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro. Ціна - від 649 та 799 євро
Міністерство оборони України повідомило про успішний прийом на озброєння Збройних сил кількох модифікацій танків іноземного виробництва Leopard