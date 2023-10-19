Погода на 19 жовтня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде прохолодною. Місцями очікується дощ та туман.
За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході нашої країни невеликі дощі. Також у західних областях вранці та ввечері можливий туман.
На решті території України без опадів. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень у межах +9 +14 градусів, а на півдні до +18. Вночі на більшості території України від 0 до +5 градусів. На півдні вночі +3 +8 градусів.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +11 +13 градусів, а вночі +2 +4.
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