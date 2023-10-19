Організація Об'єднаних Націй може провести власне розслідування обстрілу лікарні у Секторі Газа.

Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

"ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування. І це має бути зроблено дуже швидко і дуже швидко", - заявив Гріффітс.

Коли його запитали, чи він приймає докази Ізраїлю, що винуватцями вибуху є палестинські бойовики, заступник генсека відповів так: "Це не до мене, тому що я не займаюся оцінкою порушень прав людини і такого роду звірствами".

За його словами, розслідування ООН має допомогти отримати важливі уроки, "щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди".

Гріффітс також нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари щодо цивільних об'єктів.