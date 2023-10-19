Мер підтвердив вибухи в Миколаєві [ Редагувати ]
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті.
"Миколаїв – 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам", – написав він у телеграмі.
О 00:55 в регіону було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі в соцмережах повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.
Ввечері 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по одному з населених пунктів Миколаївського району. За даними місцевої влади, загинули дві людини, їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування.
по темі
російська армія 18 жовтня атакувала населений пункт Степівської громади на Миколаївщині
Російська армія вночі 18 жовтня підступно атакувала Запоріжжя ракетами. Під удар ворога потрапила п'ятиповерхівка
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 050 військових
У Бєлгородській області росії чули звуки вибухів сьогодні вночі, 18 жовтня
В ніч на 18 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю шість ракет, щонайменше одна людина загинула, ще двоє отримали поранення