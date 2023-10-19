Троє з чотирьох реальних власників міжнародною торгівельною маркою Pin-UP мають російське громадянство, йдеться в розслідування журналіста Євгена Плінського.

За його інформацією, наприкінці 2019 року росіянин Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі компанію Guruflow Team Limited та випустив 1000 акцій.

У 2020 ці акції були розділені по 500 штук між двома іншими офшорам -MONAK LIMITED та PIRPOSE HOLDING LIMITED. Власниками PIRPOSE HOLDING LIMITED є сам Дмитро Пунін та його дружина Марина Ільїна. А власниками MONAK LIMITED є Олександр Матяшов та Іван Банніков. Обидва громадяни росії.

"Таким чином усі четверо, троє з яких росіяни отримали по 25% Guruflow Team Limited яка володіє міжнародною торгівельною маркою Pin-UP, та є головною юридичною особою цього холдингу", - йдеться в розслідуванні.

За його словами, зв'язок Pin-UP з країною-агресором більш ніж очевидний.

"Питання того, чому КРАІЛ не помічала цих фактів раніше, та скільки це коштувало бенефіціарам Pin-UP – залишимо для правоохоронців. Зараз набагато важливіше питання реакції на моє розслідування з боку КРАІЛ, РНБО, СБУ, Фінансового комітету Парламенту та Уряду. Чекаємо", - пише журналіст в своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) має довідку Служби безпеки України про зв’язки букмекера Pin-UP з країною-агресором російською федерацією.

8 серпня КРАІЛ зіславшись на лист СБУ про зв'язки Pin-UP з росією, анулювала ліцензію лише для однієї юридичної особи — ТОВ "Вікторія-Софт". Щодо іншої юрособи — ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" жодного рішення з незрозумілих причин прийнято не було.