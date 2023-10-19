Ринок нерухомості є одним із ключових індикаторів, що відображає стан економіки країни та рівень життя її громадян. На нього впливає безліч факторів: зростання інфляції та вартість долара, воєнні дії, перемоги нашої армії на фронті та інше. Проте, вже зараз ми спостерігаємо, як попит на житло серед українців знову росте. Так, квартир продається все ще в рази менше, ніж до війни, але все ж таки більше, ніж влітку і восени 2022 року.

Ведучі експерти розповіли про перспективи українського ринку нерухомості. Читайте про це - в матеріалі "Подробиць".

Що буде з цінами

Середня вартість квадратного метра в будинку, який майже збудували, наприклад, у Києві залишилася на рівні 1000–1200 доларів. Це близько 41–42 тисячі гривень за квадратний метр на первинному ринку.

Експерти зазначають, що наразі вторинний ринок є пріоритетним для покупців. Адже в більшості міст України немає об'єктів, які починають будуватися. Переважно є об'єкти, які майже збудовані або введені в експлуатацію.

"За останні пів року ціни стабілізувалися, і суттєвих змін ми не спостерігаємо. Ті тенденції, які були, залишились – тобто обмаль пропозицій на ринку, а покупець достатньо активний. Це, з одного боку, стримує падіння цін, а з іншого – не дає покупцям повною мірою реалізувати свої плани і придбавати об'єкти. Тому баланс пропозиції і попиту є основним показником, який впливає на рівень цін у Києві та інших містах України", – каже президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

Експерти зазначають, що український ринок нерухомості буде рости незначними темпами. Вже у 2024 році, як розповідає доцент кафедри економіки Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк, нас чекатиме здорожчання на нерухомість в областях західної України.

Як щодо вторинного ринку?

У вересні 2023 року середня ціна за однокімнатну квартиру в Києві складала 87 268 доларів США. На другому місці опинилася Львівська область з вартістю в 63 186 доларів США, а на третьому – Закарпатська з ціною 50 102 доларів США.

Якщо порівнювати вартість однокімнатної квартири у вересні до серпня, у Київській області ціна впала на 3%, а у Волинській області – на 7%. Аналітики також зафіксували незначні зростання по областях. Найсуттєвішим було підвищення ціни на Черкащині, що становило +13,2%.

Попит українців

На думку фахівців з нерухомості, під час війни рівень попиту залежить від п'яти факторів.

Перший з них - локація. Громадяни на тлі війни обирають житло в локаціях з максимальною захищеністю від можливих ракетних обстрілів та "шахедних" атак. Переважно йдеться про західні області країни, а також міста з максимальною ефективністю роботи протиповітряної оборони (ППО).

Другий фактор, який впливає на попит - якість об'єкта будівництва. Клієнти орієнтуються на:

клас об'єкта нерухомості;

поверховість будинку;

використовувані будівельні матеріали;

створювані об'єкти інфраструктури;

наявність рекреаційного потенціалу.

Третім фактором, від якого залежить рівень попиту, є вартість та площа квартир. Найбільш популярним житлом зараз вважається те, що має площу від 40 до 70 квадратних метрів.

Четвертий фактор - способи придбання нерухомості. Йдеться про:

розвинені гнучкі програми із розтермінування;

наявність спільних іпотечних програм з банками;

знижки й акційні пропозиції.

Останній, п'ятий, фактор, від якого залежить попит, це - реноме девелопера. Йдеться про активність будівництва на тлі надскладних воєнних умов, відкритість та демократичну поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку широкомасштабної війни.

Де найвигідніше вкладати гроші в нерухомість

Експерти зазначають, що найвигідніше інвестувати в помешкання в Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Вартість квадратного метра у цих областях відносно низька, а якщо брати до уваги фактор географії війни, попит на проживання тут є.

Аналітики стверджують, попри жахливі події, які відбуваються в державі, люди продовжують планувати та купувати житло. Ринок нерухомості потрохи оживає, що також дає нам віру у майбутнє та перемогу над російськими окупантами.

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