Вночі росія атакувала Миколаїв: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
В ніч на четверг, 19 жовтня, російські війська вдарили ракетою по Миколаєву. Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", - зазначив він.
За словами Кіма, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.
"Без постраждалих", - констатував голова ОВА.
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