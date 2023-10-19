В ніч на четверг, 19 жовтня, російські війська вдарили ракетою по Миколаєву. Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", - зазначив він.

За словами Кіма, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

"Без постраждалих", - констатував голова ОВА.