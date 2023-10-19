Окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район [ Редагувати ]
В Херсоні лунають вибухи у четвер, 19 жовтня. Російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.
"У Херсоні лунають вибухи!" - розповів він.
Як додав Мрочко, армія рф обстрілює Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя.
"Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!" - додав голова МВА.
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