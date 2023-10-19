Україна вже давно стала країною, де герої визначаються не лише на полі бою, а також за лінією фронту. Гурт The Hardkiss представив свій новий відеокліп на пісню 00:00, який є подякою нашим енергетикам. Українські герої проявляють себе в різних сферах нашого життя.

10 жовтня 2022 року, російські окупанти розпочали обстріли важливих об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Це сталося саме напередодні нового опалювального сезону, і створило загрозу для життя громадян.

Виходячи зі статистики, наданої Міністерством енергетики України та компанією ДТЕК, протягом 19 місяців повномасштабної війни, 367 працівників енергетичної галузі втратили свої життя, а 940 людей були поранені, виконуючи свої професійні обов'язки. У зв'язку з цим гурт The Hardkiss вирішив випустити пісню в знак подяки нашим енергетикам.