Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів. Цього року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Нагадаємо, гурт The Hardkiss представив свій новий відеокліп на пісню 00:00, який є подякою нашим енергетикам. Українські герої проявляють себе в різних сферах нашого життя.