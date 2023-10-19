В Україні запустили інформаційну платформу Bring Kids Back UA: https://www.bringkidsback.com.ua/

Офіційний веб-сайт плану дій “Bring Kids Back UA” спрямований на інформування міжнародної спільноти щодо проблематики депортації українських дітей росією, актуальних статистичних даних та історій дітей, яких вдалося повернути в Україну.

Окрім цього, офіційний вебсайті “Bring Kids Back UA” інформує про ключові напрямки діяльності згідно плану дій і останні новини, а також пропонує відвідувачам способи долучитися до повернення українських дітей додому.

“Bring Kids Back UA” – це комплексний план дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського. Він об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх українських дітей, які були незаконно депортовані росією.

Bring Kids Back UA є основним і базовим планом дій. Будь-яка країна, організація чи особа зможуть долучитись до реалізації цієї ініціативи в рамках плану дій. Багато іноземних партнерів України також вже заявили про свою підтримку і готовність допомагати у напрямку захисту прав наших дітей.

Координацію виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснює Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України, яку очолює керівник президентського Офісу Андрій Єрмак.