У першому читанні Верховна Рада прийняла проєкт бюджету на 2024 рік. За прийняття основного фінансового плану країни в першому читанні проголосували 285 народних депутатів.

Голова фінкомітету ВР Ярослав Железняк повідомив, що найбільше голосів за проєкт бюджету віддала фракція "Слуга народу" - 200.

Також за проєкт бюджету голоси віддали:

"Платформа за життя та мир" - 17,

"За майбутнє" - 14,

"Голос" - 16,

"Довіра" - 16,

"Відновлення України" - 11,

"Позафракційні" - 11.

Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" утрималися від голосування за проєкт бюджету. За словами Ярослава Железняка, парламент прийняв загальні рекомендації та пропозиції народних депутатів щодо бюджету на 2024 рік.

Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проєкт бюджету, - зазначив депутат.

Основні показники проєкту бюджету у першому читанні виглядають наступним чином:

доходи – у сумі 1,746 трлн грн,

видатки – у сумі 3,308 трлн грн,

граничний обсяг дефіциту – у сумі 1,593 трлн грн.

Нагадаємо, під час спільного засідання з румунським урядом, влада України прийняла рішення не використовувати штучний термін "молдовська мова".