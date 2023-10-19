Українські Збройні сили мають обмежену можливість збиття балістичних ракет, таких як "Іскандер" та "Кинджал", на різних напрямках через нестачу необхідних ресурсів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він також прокоментував сьогоднішню атаку росіян, під час якої окупанти використали, зокрема, і балістику.

Що стосується кількості збитих цілей, то треба розуміти, що балістика - це балістика, щоб її збити потрібні засоби, яких у нас, на жаль, обмаль. Нам потрібні Patriot, які впораються і з "Кинджалом", і з "Іскандерами". Що й було продемонстровано у Київській області, - сказав Ігнат.

Згідно зі словами речника, українська система протиповітряної оборони зміцнюється завдяки постачанням озброєння із Заходу, але все ще не забезпечує повний захист від можливих нападів ворога на всіх напрямках.

Ігнат закликав громадян України, зокрема, враховуючи наближення опалювального сезону, дотримуватися особливої обачності у відношенні до сигналів тривоги та за потреби шукати притулок для захисту в разі небезпеки.

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