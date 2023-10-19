Помер актор гумористичного шоу "Каламбур" [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про смерть відомого українського актора Сергія Гладкова, якого багато людей пам'ятають завдяки його участі в журналі відеокоміксів "Каламбур".
Сергій Гладков помер у віці 60 років. Інформацію про його смерть оприлюднив актор творчої групи "Каламбур" Вадим Набоков.
Деталі та причина смерті Гладкова не були уточнені. Прощання з артистом заплановане на 21 жовтня в Одесі.
Нагадаємо, помер український шоумен, учасник КВК, відомий донеччанин Сергій Сивохо. Сергій Сивохо родом з Донецька. Він був одним з кращих гравців КВК і отримав широку популярність ще у СРСР.
Він першим показав в КВК музичну пародію. Часто жартував над Луї Армстронгом, Сергієм Криловим, Володимиром Пресняковим-молодшим та іншими.
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