Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про смерть відомого українського актора Сергія Гладкова, якого багато людей пам'ятають завдяки його участі в журналі відеокоміксів "Каламбур".

Сергій Гладков помер у віці 60 років. Інформацію про його смерть оприлюднив актор творчої групи "Каламбур" Вадим Набоков.

Деталі та причина смерті Гладкова не були уточнені. Прощання з артистом заплановане на 21 жовтня в Одесі.

Нагадаємо, помер український шоумен, учасник КВК, відомий донеччанин Сергій Сивохо. Сергій Сивохо родом з Донецька. Він був одним з кращих гравців КВК і отримав широку популярність ще у СРСР.

Він першим показав в КВК музичну пародію. Часто жартував над Луї Армстронгом, Сергієм Криловим, Володимиром Пресняковим-молодшим та іншими.