У Дарницькому районі Києва 95 будинків залишились без електроенергії через аварію. Про це повідомляє ДТЕК.

Експерти вже прибули на місце аварії.

З метою відновлення електропостачання людям за допомогою резервної схеми планується підключення до 15:00.

Після цього розпочнеться ремонт основного обладнання з метою забезпечення надійної системи електропостачання для будинків.

Яка ситуація з електрикою:

Наразі в Україні існує достатній обсяг внутрішнього виробництва електроенергії для забезпечення потреб громадян і підприємств. Поширення чуток в соціальних мережах про впровадження графіків відключень електроенергії неправдиве і може викликати паніку серед населення. Про це повідомили раніше у Міністерстві енергетики України.

Відключення електроенергії можливі в ряді обставин, які включають, але не обмежуються такими факторами: