У частині Києва зникло світло: що відомо [ Редагувати ]
У Дарницькому районі Києва 95 будинків залишились без електроенергії через аварію. Про це повідомляє ДТЕК.
Експерти вже прибули на місце аварії.
З метою відновлення електропостачання людям за допомогою резервної схеми планується підключення до 15:00.
Після цього розпочнеться ремонт основного обладнання з метою забезпечення надійної системи електропостачання для будинків.
Яка ситуація з електрикою:
Наразі в Україні існує достатній обсяг внутрішнього виробництва електроенергії для забезпечення потреб громадян і підприємств. Поширення чуток в соціальних мережах про впровадження графіків відключень електроенергії неправдиве і може викликати паніку серед населення. Про це повідомили раніше у Міністерстві енергетики України.
Відключення електроенергії можливі в ряді обставин, які включають, але не обмежуються такими факторами:
- Масовані ворожі обстріли: У випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, може виникнути необхідність тимчасово відключити електропостачання для забезпечення безпеки споживачів і ремонту електричних мереж.
- Технологічні порушення та негоди: Пошкодження електричних мереж через технологічні порушення або стихійні лиха, такі як зливи, снігопади, урагани, можуть призвести до відключення світла для запобігання подальших пошкоджень та забезпечення безпеки.
- Важливо розуміти, що такі відключення зазвичай є тимчасовими заходами і призначені для забезпечення безпеки та відновлення нормальної роботи енергосистеми після виникнення аварійних ситуацій.
по темі
Україна успішно атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області
Наразі спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно, тому енергетики реагуватимуть в залежності від ситуації, - кажуть в профільному міністерстві.
Найперше енергетики намагалися заживити ті населені пункти, де мешкає багато людей, а тепер черга дійшла і до невеличких сіл з кількома десятками жителів.
У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту
У Швеції заявили про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю
17 жовтня став ширитись відеосюжет з логотипом марафону "Єдині новини" про нібито новий графік тривалого відключення світла по всіх містах України з посиланням на заяву голови Укренерго Володимира Кудрицького. Команда марафону "Єдині новини" повідомляє, що ця інформація є недостовірною