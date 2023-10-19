Служба безпеки України виявила участь керівництва російської православної церкви в створенні власних приватних військових компаній на території російської федерації.

За вказівками московського патріархату ці приватні військові компанії займаються набором і підготовкою найманців для участі у війні проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Є документована інформація про те, що одна із цих приватних військових компаній, що має назву "Андріївський хрест", функціонує на території Кронштадтського Морського собору у місті Санкт-Петербург.

Відомо, що її представники релігійної установи рекрутують прихожан з метою включення їх до складу окупаційних груп російської федерації, які діють на передовій.

При відборі потенційних кандидатів надається перевага чоловікам, які мають досвід служби в рядах військових підрозділів країни-агресора.

Після прийому найманців до складу приватних військових компаній, які асоціюються з цією релігійною установою, їх навчають військово-тактичній та вогневій підготовці під керівництвом інструкторів, що представляють російські спецслужби.

З метою забезпечення конфіденційності бойових тренувань, організатори проводять навчання "рекрутів" виключно в приміщеннях собору та на спеціалізованих полігонах на території російської федерації.

Документовано, що фінансування таких приватних військових компаній здійснюється представниками фінансово-промислових груп країни-агресора, які є близькими до вищого керівництва кремля. Гроші надходять на рахунки російської православної церкви під формою благодійних внесків та пожертвувань, які, здається, призначені для будівництва храмів.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із росією.