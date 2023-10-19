Тепер пацієнти можуть отримати свій перший електронний рецепт без особистого візиту до лікаря. Якщо пацієнт консультується дистанційно, то лікар може видати електронний рецепт.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства охорони здоровʼя.

За попередньою практикою, пацієнт мав можливість отримати свій перший електронний рецепт без особистого відвідування лікаря лише у разі наявності гострих або хронічних захворювань. У всіх інших випадках було обов'язковим фізично з'являтися на прийомі у лікаря для отримання першого електронного рецепта.

Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Виняток - пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію, - йдеться в повідомленні.

У цьому випадку лікар повинен приймати своє рішення, опираючись на інформацію, надану пацієнтом щодо його поточного стану, скарг і відомостей, які містяться в його медичній історії. Також, лікар має обов'язково документувати цю взаємодію шляхом внесення відповідних записів до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Звертаючись до дистанційного призначення лікарських препаратів, лікар повинен обов'язково дотримуватися галузевих стандартів у галузі охорони здоров'я, які були затверджені Міністерством охорони здоров'я.

Електронний рецепт:

Електронний рецепт є цифровим медичним документом, який генерується в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) на основі внесених медичних записів, які описують стан здоров'я пацієнта. Цей документ містить призначення лікаря пацієнту щодо конкретного лікарського засобу.

Завдяки впровадженню електронного рецепта, збільшується відповідальність при використанні рецептурних лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зменшення самолікування та недоцільного застосування рецептурних препаратів.

Нагадаємо, люди, які хворіли на COVID-19, стикаються з підвищеним ризиком розвитку різних аутоімунних захворювань, включаючи ревматоїдний артрит та вовчак. Ці захворювання вимагають серйозного лікування.