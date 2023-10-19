російські окупанти влаштували атаку на бліндаж українських прикордонників на Авдіївському напрямку за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Через влучання ворожого дрона бліндаж суттєво пошкоджений. При цьому усі українські захисники залишилися живими.

Українська Державна прикордонна служба підкреслює, що російські окупанти постійно атакують українські позиції, але українські силовики гідно відстоюють свої позиції та завдають відсіч, щоб захистити територіальну цілісність України.

Раніше ми писали, що росія атакувала Миколаїв: в ОВА розповіли про наслідки.