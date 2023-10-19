Окупанти вдарили по Херсонщині снарядом з "сюрпризом" [ Редагувати ]
У четвер, 19 жовтня, російські окупанти випустили "незвичайний" снаряд під час обстрілу Херсонської області. Замість боєприпасів в цьому снаряді був агітматеріал із закликом до "возз'єднання". Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про цей інцидент, який свідчить про незвичайні методи російських окупантів у проведенні воєнних дій на території Херсонської області.
Сьогодні окупанти випустили снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Але замість боєприпасів - довкола розсипалися агітки.
В ній, за словами Прокудіна, окупанти пишуть, що ЗСУ нібито "воюють за Америку" і що потрібно "зробити правильний вибір і воззʼєднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди".
Нагадаємо, що зранку окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район.
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