У четвер, 19 жовтня, російські окупанти випустили "незвичайний" снаряд під час обстрілу Херсонської області. Замість боєприпасів в цьому снаряді був агітматеріал із закликом до "возз'єднання". Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про цей інцидент, який свідчить про незвичайні методи російських окупантів у проведенні воєнних дій на території Херсонської області.

Сьогодні окупанти випустили снаряд по одному з населених пунктів правобережжя. Але замість боєприпасів - довкола розсипалися агітки.

В ній, за словами Прокудіна, окупанти пишуть, що ЗСУ нібито "воюють за Америку" і що потрібно "зробити правильний вибір і воззʼєднатися з братнім народом і спільно боротися з фашизмом, як колись це робили діди та прадіди".

Нагадаємо, що зранку окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район.