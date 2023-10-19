Окупанти вдарили по Вовчанську: є поранені [ Редагувати ]
У четвер, 19 жовтня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Вовчанська в Харківській області. Як наслідок, двоє людей постраждали. Головне управління ДСНС України у Харківській області та Харківська обласна військова адміністрація повідомили про цю подію.
Обстріл спричинив велику пожежу та руйнування на приватному подвір'ї у Вовчанську. Пожежа охопила площу 350 квадратних метрів і знищила гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль.
За попередніми даними поранень дістали 2 людей.
У Харківській ОВА повідомили, що постраждали два чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Вже о 15:00 рятувальникам вдалось загасили вогонь.
Нагадаємо, що зранку окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район.
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