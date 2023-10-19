У четвер, 19 жовтня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Вовчанська в Харківській області. Як наслідок, двоє людей постраждали. Головне управління ДСНС України у Харківській області та Харківська обласна військова адміністрація повідомили про цю подію.

Обстріл спричинив велику пожежу та руйнування на приватному подвір'ї у Вовчанську. Пожежа охопила площу 350 квадратних метрів і знищила гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль.

За попередніми даними поранень дістали 2 людей.

У Харківській ОВА повідомили, що постраждали два чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Вже о 15:00 рятувальникам вдалось загасили вогонь.

Нагадаємо, що зранку окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район.