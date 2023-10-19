Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем щодо підготовки нової зустрічі для обговорення української формули миру.

Про це свідчить офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

Активна участь ООН в імплементації формули миру та готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників дуже важливі для України.

Президент України Володимир Зеленський відзвітував генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу про результати зустрічі радників у Джидді та висловив надію на успішну наступну зустріч, на якій обговорюватимуть українську формулу миру. Він підкреслив важливість збереження підтримки країн Глобального Півдня і сподівається на підтримку ООН в цьому питанні.

Президент розповів про альтернативний "зерновий коридор" через Чорне море та ініціативу Grain from Ukraine. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідність гуманітарних заходів для допомоги цивільному населенню. Зеленський також висловив подяку за роботу команди ООН в Україні з гуманітарного реагування та плани підготовки до зимового сезону.

Ця розмова свідчить про активну позицію України в міжнародних питаннях та співпрацю з ООН у питаннях миру, гуманітарної допомоги та інших глобальних питаннях.

Раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про підготовку до зими.