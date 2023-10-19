Мешканці Кривого Рогу почули вибухи під час повітряної тривоги 19 жовтня. Місцеві Telegram-канали передають, що жителі вважають, що вибухи можливо лунали за містом.

Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу з південного напрямку і просили мешканців Кривого Рогу шукати укриття.

Такі обставини призвели до поширення тривоги серед мешканців міста, які хвилювалися через можливу ракетну загрозу.

Голова Ради оборони Кривого Рогу, Олександр Вілкул, вже прокоментував ситуацію щодо вибухів та тривоги, але точні обставини цих подій вимагають подальшого розслідування та підтвердження.

По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом

Нагадаємо, що зранку окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район.