Рада міністрів ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців [ Редагувати ]
Країни Європейського Союзу остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Рішення було ухвалено міністрами внутрішніх справ країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі. Про це повідомляє Польське радіо.
Це означає, що громадяни України, які шукають притулок в країнах ЄС, продовжать мати такі ж права, як і громадяни ЄС.
Це включає в себе право на:
- працю,
- освіту,
- соціальне забезпечення,
- охорону здоров'я,
- житло.
Ця ініціатива отримала одноголосну підтримку від усіх країн-членів ЄС, і це свідчить про спільне прагнення продовжити захист для українських біженців. Окремо, Польща і Чехія висловили підтримку і при цьому звернули увагу на необхідність адекватного фінансування цієї ініціативи, особливо в контексті найбільшого припливу біженців з України до цих країн.
Це рішення є важливим кроком у забезпеченні захисту і підтримки для українських біженців, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні.
Існуюча підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб.
Раніше Європарламент погодив створення Українського фонду у 50 млрд євро.
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