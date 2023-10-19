Країни Європейського Союзу остаточно схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Рішення було ухвалено міністрами внутрішніх справ країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі. Про це повідомляє Польське радіо.

Це означає, що громадяни України, які шукають притулок в країнах ЄС, продовжать мати такі ж права, як і громадяни ЄС.

Це включає в себе право на:

працю,

освіту,

соціальне забезпечення,

охорону здоров'я,

житло.

Ця ініціатива отримала одноголосну підтримку від усіх країн-членів ЄС, і це свідчить про спільне прагнення продовжити захист для українських біженців. Окремо, Польща і Чехія висловили підтримку і при цьому звернули увагу на необхідність адекватного фінансування цієї ініціативи, особливо в контексті найбільшого припливу біженців з України до цих країн.

Це рішення є важливим кроком у забезпеченні захисту і підтримки для українських біженців, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні.

Існуюча підтримка з бюджету ЄС не відповідає масштабу потреб.

Раніше Європарламент погодив створення Українського фонду у 50 млрд євро.