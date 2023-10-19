У четвер, 19 жовтня, російські окупанти випустили 10 авіабомб по Бериславу, що призвело до травмування двох жінок. Про це повідомляється у Telegram.

Внаслідок цього нападу:

У 68-річної місцевої жительки виявили мінно-вибухову травму, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Медичний персонал продовжує проводити діагностику її стану.

55-річну жінку також доставили до лікарні з пораненнями кінцівок та мінно-вибуховою травмою.

Крім того, внаслідок атаки в Бериславі пошкоджено службові автомобілі. Також повідомлено про випуск двох керованих авіабомб по селу Веселе, наслідки цього удару встановлюються.

Ці події свідчать про продовження насильства та нападів російських окупантів на цивільне населення та інфраструктуру в південних регіонах України.

Раніше окупанти вдарили по Херсонщині снарядом з "сюрпризом".