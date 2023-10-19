У четвер, 19 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, начальник пресслужби 15-го прикордонного загону Державної Прикордонної служби України, штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон" Іван Шевцов розповів про те, що ворог змінив тактику на Лимано-Купʼянському напрямку.

Він зазначив, чому напрямок є ключовим.

Зараз на даному напрямку росіяни хочуть вийти на адміністративні межі луганської області і захопити важливі для них населені пункти Купʼянськ Вузловий - великий залізничний вузол і за допомогою нього вони зможуть підвозити боєприпаси особовий склад на лінії фронти. Вони хочуть це зробити поки більш-менш сприятливі погодні умови.

Також він розповів про те, яка зараз тактика в окупантів.

За останні пару днів ми не спостерігаємо мʼясні штурми. Ворог змінив тактику і почав вести наступальні дії більш маленькими групами по 10-15 військовослужбовців, 3-4 одиниці техніки. Але таких великих масованих штурмів вже немає. Якщо раніше, 3-4 дні назад, це було близько 40 штурмів за добу, то за минулу маємо лише 30.

Нагадаємо, що зранку окупанти атакують центр Херсона і Корабельний район.