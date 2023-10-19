У четвер, 19 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про наслідки удару по місту 19 жовтня.

Це трагічний день. У нас пʼять людей загинули, пʼять зараз знаходяться у лікарні. Їм надана вся допомога, більш того, вони не у критичному стані - це найголовніше. Якщо говорити за сам будинок, то станом на зараз, спеціалістами обстежується стан саме будинку на те, що з ним далі робити, або розбирати, або щось робити далі, невідомо поки. Інші підʼїзди працюють комунальники на те, щоб його законсервувати, а там, де є можливість - поставити вікна, дати газ, тепло, щоб люди могли спокійно жити.

Також він розповів про допомогу, яке ще надана людям.

Кожній сімʼї буде надаватися грошова допомога до моменту, коли буде відновлено будинок. Це будуть кошти, за які вони зможуть винайняти житло...якщо не зможуть, то у нас є шелтери, там можуть також проживати ці люди. На загал зараз сімʼї поки роз'їхались по своїм родичам або в інші міста.

Нагадаємо, що момент влучання ракети в будинок потрапив на відео.