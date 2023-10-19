Чи зможуть прифронтові ділянки дати собі ради у цьому опалювальному сезоні [ Редагувати ]
У четвер, 19 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експертка проєктів аналітичного центру DiXi Group Олена Лапенко розповіла, чи всі регіони готові до опалювального сезону.
За нинішніх умов ми оцінюємо, що старт був дуже вдалий. Як звітує уряд, майже сто відсотків готовність до опалювального сезону. Проте, варто розуміти, що відсотки беруться від планів, які були сформовані перед зимою.
Також вона додала, що ми повинні розуміти, що ризики аварійних ситуацій існують навіть за відсутності ракетних обстрілів.
Крім того, вона розповіла, чи зможуть прифронтові ділянки дати собі ради у цьому опалювальному сезоні, наприклад Херсон.
Так, ці регіони вони найбільш проблемні, вихід з ситуації єдиний - встановлювати резервні джерела живлення, формувати запаси обладнання для ремонтів. Там буде складно не тільки з точки зору того, що буде більше обстрілів і пошкоджень, але й ремонти там проводити дуже важко з огляду на те, що ремонтні бригади іноді не можуть виїхати із-за постійних обстрілів.
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