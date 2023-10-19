Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони. Про завершення своєї служби в ГУР Міноборони він розповів у Facebook.

Сьогодні офіційно завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР МОУ мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це. Все будувалося навколо доцільності, результату та здорового глузду. Вдячний за це. Мої товарищі по розвід-групі були надійними відчайдухами з головою на плечах. Живий завдяки цьому.

"Дякую тим, хто забезпечував, оформлював, доставляв, висвітлював, всім тим, хто щодня працює на результат, вперто роблячи свою роботу. Вдячний за довіру, за підтримку, за людське ставлення. На війні ніколи не солодко. Але в ГУР МОУ було добре", - написав він.

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"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом - до перемоги! Слава Україні!", - підсумував він.

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