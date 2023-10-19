Борги підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) перед Нафтогазом становлять 95 млрд грн. Про це заявив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов в ефірі міжрегіонального інформаційного телемарафону "Суспільне. Спротив".

Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові.

За словами Олексія Чернишова, на сьогоднішній день механізм компенсації різниці перед Нафтогазом ще не зреалізовано, проте уряд працює над вирішенням цього питання.

Питання боргів у сфері енергетики - вже традиційне перед початком кожного опалювального сезону, - зазначив очільник Групи Нафтогаз.