У Києві судитимуть збоченця, який за гроші розбещував двох 15-річних хлопців [ Редагувати ]
Поліцейські Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який розбещував неповнолітніх. Жертвами 39-річного чоловіка стали двоє 15-річних хлопців. Про це повідомляє столична поліція.
На початку червня збоченця викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві та співробітниками Служби безпеки України.
Кривдник неодноразово зв’язувався з хлопцями телефоном і запрошував до власної квартири на Оболоні, де вчиняв відносно дітей "розпусні дії" та платив за це гроші.
Під час обшуку вдома у розпусника знайшли флешки з дитячою порнографією, котрі він завантажував з Інтернету.
Слідчі Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою повідомили раніше не судимому фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 155 - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;
- ч. 1 , 3 ст. 156-1 - домагання дитини для сексуальних цілей;
- ч. 1 ст. 301-1 - умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.
Чоловіка відправили під варту з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше у в Києві затримали чоловіка, який розбещував по телефону 10-річну дівчинку.
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