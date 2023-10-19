Розпуснику загрожує до 8 років тюрми

Поліцейські Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який розбещував неповнолітніх. Жертвами 39-річного чоловіка стали двоє 15-річних хлопців. Про це повідомляє столична поліція.

На початку червня збоченця викрили слідчі Оболонського управління поліції спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві та співробітниками Служби безпеки України.

Кривдник неодноразово зв’язувався з хлопцями телефоном і запрошував до власної квартири на Оболоні, де вчиняв відносно дітей "розпусні дії" та платив за це гроші.

Під час обшуку вдома у розпусника знайшли флешки з дитячою порнографією, котрі він завантажував з Інтернету.

Слідчі Оболонського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою повідомили раніше не судимому фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 155 - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;

ч. 1 , 3 ст. 156-1 - домагання дитини для сексуальних цілей;

ч. 1 ст. 301-1 - умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Чоловіка відправили під варту з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше у в Києві затримали чоловіка, який розбещував по телефону 10-річну дівчинку.