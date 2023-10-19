Ще одна проблема Херсонщини та інших прифронтових регіонів - міни. Нині обстежено понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. І це лише половина. Для пришвидшення розмінування наша країна потребує більше спеціалістів та, головне, техніки. Польща незабаром запустить масове виробництво машин для розмінування полів в Україні.

Наразі проект проходить патентування, але деякі деталі розкрили на українсько-польському форумі з постачання обладнання для відновлення України. Ми дізнались деталі зустрічі бізнесу у Польщі.

З початку жовтня на полях у звільнених регіонах сталося чотири вибухи. За розрахунками посадовців, замінованими в Україні можуть бути близько 2-х мільйонів гектарів території - це приблизно площа 24-х таких міст, як Київ. На окупованих територіях потрібно буде розмінувати втричі більше.

Зараз цей процес в Україні виконують усього лише 20 машин. Щоб швидше прибрати міни з полів, Польща готується масово випускати спеціальні машини.

Ярослав Кирилюк, керівник відділу впроваджень компанії Pronar:

Для України вийти на поля - наразі досить проблематично. Ми маємо такий проект, наразі не можу близько показувати, тому що він проходить процедуру патентування. Також можна було б вийти на сільськогосподарські поля для розмінування.

Над розробкою машин працюють понад 150 інженерів польського машинобудівного концерну.

Радослав Білецькі, директор з продажів та маркетингу компанії Pronar:

Частина машин, які зараз представлені, плануємо передати нашим партнерам в Україні, щоб швидко підтримати український бізнес у процесах відбудови. Колектив зі 150 інженерів дуже тісно співпрацює з партнерами в Україні, для того, щоб задовольнити інші вимоги, як наприклад заміновані сільськогосподарські поля. Наші інженери вже зараз працюють над тим, щоб сільськогосподарська техніка мала спеціальні інтегровані системи, які могли б вирішувати ці задачі.

Україна потребує також обладнання для переробки відходів руйнувань - будівель, які суттєво пошкоджено або повністю зруйновано російськими ракетами. За приблизними оцінками, вага будівельних відходів сягає 12-ти мільйонів тонн! Наразі їх вивозять на полігони, а перероблюють лише один відсоток.

Радослав Білецькі, директор з продажів та маркетингу компанії Pronar:

На першому етапі найважливіше - довести до нульового рівня ті місця, де бізнес буде продовжувати розвиватись, щоб підготуватись до нового будівництва. Тут необхідні дробильні машини, машини для переробки. Напевне, вони потрібні у великій кількості, а потім мова йтиме про будівельну техніку, будівництво електростанцій.

Ось такі машини спроможні подрібнювати до 120 тонн будівельних відходів за добу.

Сергій Мартинюк, президент компанії Pronar:

Переробка відходів, будівельні машини, подрібнювачі - є маса машин. В цьому сегменті ми домінуємо. Ніхто в Європі не має такої гами. Думаю, що в Україні всього бракує. Виробничий потенціал є, але не вистачає людей. Не у нас, а там бракує. Частина населення України емігрувала, частину - мобілізували до Збройних сил.

Володимир Саченко, голова асоціації "Укрмашбуд":

Нам також потрібні машини не тільки для мусора, нам для подрібнення руди металевої, вони вкрай потрібні, також ми побачили багато машин, причепів, різних машин для комунальних служб, бульдозерів. У нас сьогодні тракторніпідприємства не працюють, і ми би не против, щоб виробляли трактор Pronar, прицепну техніку спільні. Сьогодні українські підприємства чекають, відкриті ворота.

У Польщі переконані: інвестиції дадуть Україні потужний поштовх для розвитку і бачать наше майбутнє за розвитком автоматизації та штучного інтелекту.

Гжегож Ошаст, член правління Польської агенції інвестицій та торгівлі: