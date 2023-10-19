Три тижні до дня "Ікс". 8 листопада Єврокомісія має представити звіт щодо виконання Україною критеріїв для вступу до Євросоюзу. Одне із останніх виконаних домашніх завдань - закон про фінмоніторинг політично значущих осіб.

Про те, що змінить цей документ? Про те, наскільки він важливий? А також про рішення Європарламенту створити Фонд для відбудови України Анна Каменєва розпитала Ольгу Стефанішину, віце-премʼєр-міністрерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Інтервʼю з нею - далі.